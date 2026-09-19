Que s'est-il passé ? Le racisme interrompt le match de Lyon en Ligue 1

La rencontre de la cinquième journée de Ligue 1 entre Lyon et Rennes a été momentanément interrompue à la 36e minute, après que le speaker eut lancé deux avertissements au sujet d'une banderole à caractère raciste.

RMC Sport a rapporté que tout se déroulait bien pour Lyon. Après un début tonitruant face à Rennes, grâce à un doublé d'Ernest Nuamah, le match a connu un tournant à la 36e minute, lorsque le jeu s'est arrêté.

En cause : une banderole déployée dans la tribune nord, portant l'inscription « Saint-Étienne, va te faire... », une formule injurieuse en langue espagnole, brandie avant le coup d'envoi et maintenue durant toute la première période.

Cette banderole dirigée contre Saint-Étienne, considéré comme l'« ennemi » de Lyon, avait effectivement été déployée avant même le début de la rencontre.

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Malgré un premier avertissement du speaker, puis un second, les chants racistes contre Saint-Étienne se sont poursuivis. Après avoir été informé de la situation par le délégué du match, l'arbitre Mathieu Vernice a décidé de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

Si les joueurs de Rennes ont directement regagné les vestiaires, ceux de Lyon sont restés sur la pelouse, tandis que l'entraîneur portugais Paulo Fonseca et Corentin Tolisso allaient s'adresser aux supporters.

Les dirigeants Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger se sont eux aussi rendus sur les lieux de l'incident afin de tenter de comprendre ce qui se passait, et la banderole a rapidement été retirée des tribunes.

Les joueurs de Lyon ont effectué un bref passage aux vestiaires avant de revenir sur la pelouse. Après un arrêt de 15 minutes, le match a repris à la 36e minute, à l'issue d'une courte séance d'exercices destinés à réactiver les muscles.

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