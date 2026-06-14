Selon plusieurs médias, le montant du transfert de l’arrière gauche international espagnol Marc Cucurella de Chelsea au Real Madrid a été officialisé dimanche soir.

Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, qui s’est exprimé sur son compte officiel sur la plateforme « X », que « le montant de la transaction s’élève à 60 millions d’euros, dont 55 millions d’euros de frais garantis et 5 millions d’euros de bonus », ajoutant qu’un communiqué officiel devrait être publié prochainement par les deux clubs.

Recruté 63 millions de livres auprès de Brighton en janvier 2023, où il s’est distingué par ses performances régulières malgré les fluctuations de l’équipe. Considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches de Premier League grâce à son équilibre défensif et offensif, ainsi qu’à son expérience internationale avec la Roja, il participe actuellement à la Coupe du monde 2026.

Ce recrutement surprise s’inscrit dans le projet ambitieux mené par José Mourinho depuis son retour à la tête du Real Madrid, le technicien portugais cherchant à restructurer l’équipe de fond en comble.

Cocorela devient ainsi la quatrième recrue estivale du Real Madrid, après Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva, confirmant la volonté de Mourinho de bâtir une équipe capable de retrouver sa domination sur l’Europe.