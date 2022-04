Les quarts de finale de la eSerie A TIM 2022 en direct sur GOAL !

C'est la première journée du Final Eight de l'eSerie A TIM 2022 : les 8 meilleures équipes d'Italie s'affrontent en quart de finale (en matches aller-retour), première étape dans la course au Scudetto. Demain auront lieu les demi-finales. Elles seront suivies des grands finales et qui permetteront de décréter le club et le joueur champion d'Italie.

Les matchs sont équilibrés et l'issue est tout sauf prévisible : la Sampdoria, invaincue en saison régulière, après avoir battu l'Inter eSports en playoffs, affronte le Venezia FC gaming, arrivé en huitième de finale par le Loser Bracket après avoir éliminé l'Hellas Verona FC eSports ; le Torino FC eSports Team, l'équipe la plus prolifique en saison régulière, affronte l'Empoli Esports FC ; l'U. S. Salernitana 1909, l'équipe la plus prolifique en saison régulière, affronte l'Empoli Esports FC. S. Salernitana 1909 Esports affrontera Fiorentina Esports ; les quarts de finale s'achèveront par un double match entre AC Milan Qlash et Sassuolo Esports.

LE PROGRAMME

Les horaires sont approximatifs et peuvent être légèrement modifiés.

Quarts de finale - match aller

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming (16.20)

- Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (18h15)

- U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (17.15)

- AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (19h15)

Quarts de finale - match retour

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria (16h40)

- Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team (18h35)

- Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports (17h35)

- Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash (19.35)