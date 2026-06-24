Quarante ans après l’exploit du Maroc, le Ghana réédite la performance en Coupe du monde

La sélection ghanéenne a inscrit son nom dans l’histoire du football africain grâce à sa solidité défensive. Après avoir gardé ses cages inviolées lors de ses deux premiers matchs de la Coupe du monde 2026, elle est devenue la cinquième équipe du continent à accomplir cet exploit.

Ce succès s’appuie sur une victoire 1-0 contre le Panama lors de la première journée, suivie d’un match nul 0-0 face à l’Angleterre mardi dernier, lui permettant de préserver ses cages inviolées pour l’instant.

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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs être « victime d’une injustice » dans cette Coupe du monde et promet que le match contre l’Égypte « fera exception ».

Seules trois autres formations du continent avaient réussi cet exploit lors de leurs deux premières sorties dans une phase finale :

le Cameroun en 1982, le Maroc en 1986 et le Nigeria en 2014, avant que le Maroc ne réitère cet exploit lors de la Coupe du monde 2022, puis le Ghana lors de l’édition 2026, selon le site français « stats foot ».

Malgré un précieux point arraché face à l’Angleterre, la sélection ghanéenne a continué de peiner offensivement, devenant la seule équipe du Mondial 2026 à ne cadrer aucun tir en première période, quel que soit le match disputé jusqu’ici.

Les Black Stars sont aussi devenus la deuxième équipe de l’histoire de la Coupe du monde à traverser deux premiers actes consécutifs sans cadrer la moindre tentative, égalant ainsi le record du Costa Rica en 1990, d’après les données d’Opta.











