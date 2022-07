Quand Vinicius multiplie son prix par dix

Vinicius Junior a 22 ans aujourd'hui et est un jeune homme très différent de celui que le Real Madrid a signé à l'âge de 16 ans en 2017. À l'époque, sa valeur, selon Marca, était de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est de 100 millions d'euros. Il est le deuxième joueur le plus précieux au monde.

Kylian Mbappé est le plus, mais la forme incroyable de Vinicius a adouci le coup de Madrid qui a manqué le Français. Il a inscrit 22 buts et délivré 20 passes décisives en 2021/22, une campagne couronnée par le but victorieux qu'il a inscrit en finale de la Ligue des champions à Paris, lorsque Madrid a battu Liverpool pour ajouter une remarquable 14e Coupe d'Europe à la Liga dans son palmarès de la saison.

Vinicius est sur le point d'entamer sa cinquième saison au Santiago Bernabeu, après des vacances d'été qui l'ont vu passer du temps au Brésil et dans le monde entier. La saison 2022/23 sera également marquée par la Coupe du monde au Qatar, à laquelle il représentera l'équipe nationale brésilienne. Cela pourrait être incroyable.