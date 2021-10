Quand Totti refusait le Real Madrid...

Francesco Totti est revenu dans la presse anglaise au jour où il a refusé le Real Madrid.

L'histoire de Francesco Totti à la Roma est l'une des plus touchante de l'histoire du ballon rond. L'Italien a passé toute sa carrière dans le club de son enfance, sacrifiant l'opportunité de gagner tout au sein du Real Madrid.

Le numéro 10, sans doute l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, a remporté un titre de Serie A et une Coupe du monde pendant sa carrière, mais il aurait pu gagner beaucoup plus en club s'il avait voulu quitter la Ville éternelle.

Bien que de nombreux clubs aient manifesté leur intérêt pour lui au cours de sa carrière, la seule fois où il a sérieusement envisagé de partir, c'était en 2006, lorsque le Real Madrid lui a fait une généreuse proposition, alors qu'il avait 29 ans.

"Bien sûr que j'y ai pensé", a déclaré Totti au Guardian. "Disons qu'il y a pas mal de jours où nous avions un pied dedans et un pied dehors. Ensuite, j'ai dit, souvent et sincèrement, que le choix de rester avec la Roma a été fait avec le cœur. Dans ces moments-là, quand vous vous sentez comme ça, vous ne pouvez pas partir.

"Mais certainement, en regardant en arrière, en pensant au fait de dire non au Real Madrid, un petit doute subsiste.

"Le Real Madrid était la seule autre équipe pour laquelle j'aurais pu aller jouer. La seule équipe que j'aurais pu choisir, je pense. Une expérience dans un pays différent aurait pu être quelque chose de beau pour tout le monde. Pour ma famille. Pour moi."

"Quand tu fais un choix avec ta propre tête, ça ne peut jamais être un mauvais choix. Tu ne crois pas ?"