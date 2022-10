Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone a "blessé" Lionel Messi, l'attaquant uruguayen admettant qu'il n'a jamais vu son ami proche "pleurer comme ça".

Le vétéran uruguayen a été jugé superflu au Camp Nou en 2020, malgré ses 198 buts pour les Blaugrana en 283 apparitions. Il a finalement été forcé de partir, après avoir été contraint de s'entraîner à l'écart du reste de l'équipe première de Ronald Koeman, et a rejoint l'Atlético de Madrid à la fin d'une saga qui a largement contribué à ce que Messi fasse lui-même pression pour partir, lors d'un incident désormais célèbre avec le burofax.

Suarez a confié à ESPN l'émotion qu'a provoqué son départ de Catalogne : "Ça a fait mal et nous avons beaucoup souffert. On sortait de l'élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich et le burofax de Leo, tout était très compliqué et douloureux. D'abord, à cause de la façon dont les choses se sont passées, et aussi à cause de la façon dont nous avons été traités.

"J'y suis allé, je me suis présenté à l'entraînement et ils m'ont envoyé m'entraîner à part. J'ai beaucoup souffert et je suis rentré à la maison en pleurant à cause de la façon dont ils m'avaient traité. Cela m'a fait mal, c'était aussi un message qu'ils voulaient laisser Leo seul, le séparer. Nous avons passé un mauvais moment. Leo a beaucoup souffert. Je n'avais jamais vu Messi pleurer comme je l'ai vu pleurer à Barcelone, ça lui faisait mal. J'ai toujours eu cette incertitude sur le pourquoi de tout cela, mais ensuite, heureusement, j'ai été heureux à l'Atletico Madrid."