Quand Sergio Ramos tacle Elon Musk, ça fait très mal

Sergio Ramos s'est rendu sur Twitter pour critiquer son propriétaire, Elon Musk, pour un certain nombre de changements mis en œuvre par le média.

Elon Musk a supprimé la vérification des personnalités publiques sur Twitter, ce qui signifie que les utilisateurs doivent s'abonner à Twitter Blue, un service payant, afin de prouver qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être. Cette mesure a été décrite comme un risque pour la sécurité publique et comme une perte de revenus potentiellement rédhibitoire pour certains médias ou certaines personnalités. Certains ont même qualifié les actions de Musk de désastreuses, un article populaire parlant d'un "week-end de cours magistral sur l'échec commercial".

Ramos enrage

La star du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, n'a pas non plus été très impressionné et a tagué Musk dans son message pour se plaindre des changements.

"Éliminer les badges bleus, forcer les paiements et gagner de l'argent est une stratégie. Éliminer la haine, promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit pourrait en être une autre. Je dis ça comme ça..."

L'ancien joueur du Real Madrid a également joint des captures d'écran montrant des insultes horribles qui lui ont été envoyées sur Twitter, certaines souhaitant la mort de sa femme et de ses enfants, ainsi que de Ramos lui-même, parmi une série d'insultes nuisibles. M. Ramos estime que Twitter pourrait améliorer son produit en supprimant les abus, plutôt qu'en monétisant le site.