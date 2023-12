Quand Roy Keane envoie un missile à Joey Barton

Le sens de l'humour de Roy Keane s'est une nouvelle fois manifesté par une boutade à l'encontre de Joey Barton.

Joey Barton fait régulièrement la une des journaux depuis qu'il a déclaré que les présentatrices "ne devraient pas parler avec une quelconque autorité dans le football masculin" et qu'il a critiqué Mary Earp pour avoir remporté le prix de la personnalité sportive de l'année de la BBC. Le passage de l'ancien milieu de terrain de Manchester City sous les feux de la rampe a fait de lui la punchline parfaite lorsque Keane a été critiqué lors d'un quiz sur un podcast.

Keane et Ian Wright ont été confrontés à Gary Neville et Jamie Carragher, deux commentateurs de Sky Sports, dans le cadre d'un quiz de fin d'année sur le podcast The Overlap.

Alors que Keane peinait à répondre à la question de savoir qui, de David Moyes à Everton ou d'Emma Hayes à Chelsea, avait la plus grande longévité, l'Irlandais s'est emparé de son téléphone et a plaisanté : "Je pourrais appeler Joey Barton. Joey saurait".

Ian Wright a ensuite appelé Emma Hayes elle-même pour confirmer qu'elle était à Chelsea depuis plus longtemps.

Les récentes tirades de Barton contre le football féminin ont été condamnées, mais elles ont tout de même trouvé un écho dans les médias en quête de sujets de conversation. Les commentaires sur l'obtention par Earps du prestigieux prix de la BBC ont semblé particulièrement sévères, étant donné que le prix est décerné par un vote du public.