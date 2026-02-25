Quand Ronaldo se fait traiter de gros en direct à la télévision

Le Brésilien lutte contre des problèmes de poids depuis sa carrière de joueur.

Ronaldo et Capello se sont croisés lors de la saison 2006-2007 au Bernabéu, où l'Italien a été son dernier entraîneur au Real Madrid. Capello souhaitait se séparer de Ronaldo et l'avait publiquement critiqué sur sa condition physique.

Avant la victoire 2-1 de Bodo/Glimt contre l'Inter (5-2 au total des deux matchs), Ronaldo a rejoint l'équipe de Sky Sport Italia depuis le stade Giuseppe Meazza, tandis que Capello était invité en studio. En direct, Capello a lancé la conversation à Ronaldo en lui demandant : « Combien pesez-vous maintenant ? », comme l'a rapporté MD.

Heureusement, Ronaldo a semblé prendre la question avec humour et a répondu : « Allons, monsieur, encore ? », avant que les deux hommes n'éclatent de rire. Sous la direction de Capello, ses joueurs étaient régulièrement pesés, mais Ronaldo, lui, s'y soustrayait systématiquement. Capello le décrira plus tard comme le meilleur joueur qu'il ait entraîné.

En raison de désaccords concernant la condition physique de ses joueurs, Ronaldo fut écarté de l'équipe du Real Madrid à 16 reprises lors des 30 premiers matchs de la saison, avant de rejoindre l'AC Milan en janvier 2007. Cette saison-là, sous les ordres de Capello, Ronaldo joua un total de 653 minutes et marqua quatre buts en 13 matchs.

Durant cette même saison, on diagnostiqua chez Ronaldo une hyperthyroïdie, une maladie qui ralentit considérablement le métabolisme et nécessite un traitement médicamenteux entraînant une prise de poids. Cette maladie affecta la seconde partie de sa carrière, car il dut lutter contre une perte de vitesse et de mobilité. Il continua à jouer en 2011, année où il prit sa retraite après trois saisons au Corinthians, au Brésil.