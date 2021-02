Quand Ronaldo redonne de l'espoir à Pirlo

Andrea Pirlo a promis que la Juventus "se battrait jusqu'à la fin" pour conserver son titre de Serie A.

Andrea Pirlo reprend espoir en la saison de la Juve après que Cristiano Ronaldo ait marqué deux fois lors d'une victoire 3-0 sur Crotone, en Serie A.

Cr7 avait disputé trois matchs sans marquer le moindre but, mais s'est offert un doublé en première mi-temps alors que la Juve avait remporté une première victoire en quatre matches.

Weston McKennie était également buteur lors de cette rencontre alors que les champions en titre dominaient la modeste formation de Crotone, enregistrant 27 tirs lors d'une rencontre à sens unique au stade Allianz lundi.

La victoire des Turinois les a amenés à la troisième place, à huit points du leader Interiste avec un match en main.

Andrea Pirlo était satisfait de la façon dont les Bianconeri se sont remis sur la bonne voie et se dit prêts à retrousser ses manches et à se battre dans la course au titre, lui qui a confié à Sky Sport Italia.

"Les deux derniers matchs nous avaient laissé sur les nerfs, puis heureusement nous avons réussi à redresser la situation et nous avons bien géré le match."

Pirlo a ajouté: "Toutes les équipes qui poursuivent [Inter] sont de véritables rivales, nous essaierons de nous battre jusqu'au bout."

Pirlo s'attend à ce que les attaquant du club piémontais soient plus cliniques dans leur quête de trophées. L'ancien meneur de jeu italien a exhorté ses joueurs à être plus réalistes.

"Nous avons beaucoup créé, c'est dommage que nous n'ayons pas concrétisé autant d'occasions. L'important est de créer, les buts viendront."

"Le milieu de terrain a bien fait",a déclaré le patron de la Juve. «Ceux qui ont joué ce soir ont bien fait avec une attitude positive et proactive. Bentancur a été bon et mérite des applaudissements car ce n'était pas facile de revenir sur le terrain après l'erreur contre Porto."