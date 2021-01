Quand Ronaldo juge Ronaldo

Ronaldo Nazario s'est permis de juger Cristiano Ronaldo, son illustre homonyme portugais.

Ronaldo Nazario est plein d'admiration pour l'arrière droit de l'Inter Achraf Hakimi, qui, selon lui, est l'une des meilleures recrues des Nerazzurri de la dernière décennie. Le joueur de 22 ans a rejoint l' lors d'un transfert de 40 millions d'euros du l'été dernier, après une période de prêt de deux ans réussie au .

"C'est un joueur extraordinaire que le Real Madrid a commis une erreur en perdant", a déclaré Ronaldo à La Gazzetta dello Sport, lorsqu'il a été interrogé sur Achraf.

"De temps en temps, je pense, 'Ronnie, imagine toi et Hakimi: nous serions allés à une vitesse.' Il est l'un des meilleurs succès de l'Inter sur le marché [des transferts] au cours des dix dernières années."

Ce dimanche, l'Inter affronte la dans le Derby d'Italia au Stadio Giuseppe Meazza, mais Ronaldo ne pense pas que ce soit un match clé pour le titre.

"Avec plus de la moitié de la saison à jouer? Non, c'est plus un match pour comprendre à quel point vous êtes prêt à vous battre à ce niveau", a répondu Ronaldo.

"[Mais] n'excluez pas [l'AC] Milan de la course au titre. Ils me surprennent; ils jouent un football offensif, avec qualité."

Lautaro Martinez est l'une des stars de cette équipe de l'Inter, et le Brésilien apprécie le joueur de 23 ans. "Je l'aime bien car il n'a peur de rien", a noté Ronaldo. "Quand il joue, il est létal : vous êtes distrait pendant un moment et il ne vous pardonne pas. Parce qu'il a un talent pour le football, et peu le font. C'est un pur attaquant."

Ronaldo Nazario s'est également permis de juger Cristiano Ronaldo : "Je ne sais pas, c'est sûr qu'il essaiera (de continuer)", a déclaré R9 à propos de son illustre homonyme. «Il est différent du joueur que j'ai vu au Real Madrid. Il sait comment se gérer maintenant. L'avez-vous vu contre ? Même s'il reste dans l'ombre pendant tout le match, il peut vous tuer en l'espace d'une minute.»