Quand Rashford se compare à Thierry Henry

Marcus Rashford, marginalisé à Manchester United, s'est comparé à la légende d'Arsenal, Thierry Henry, affirmant être devenu un « joueur libre ».

Rashford a connu des difficultés lors de la première moitié de la saison 2024-25 à United, ce qui l'a conduit à être prêté à Aston Villa lors du mercato de janvier. À Villa Park, l'attaquant anglais a retrouvé confiance et a terminé la saison en beauté sous la houlette d'Unai Emery.

Rashford est de retour à Old Trafford, mais son avenir au club reste incertain. Il a été évoqué pour un départ définitif des Red Devils cet été, Barcelone étant apparemment intéressé par le recrutement de l'attaquant. Face aux spéculations sur son avenir, l'international anglais s'est confié sur sa transformation footballistique, se comparant aux Gunners et à l'icône du football français, Thierry Henry.

S'adressant à la chaîne YouTube espagnole XBuyer à Marbella, le joueur de 27 ans a déclaré : « Je me reconnais en Henry. Il est à l'aise à gauche et aussi au milieu. C'est un joueur libre. Au fur et à mesure de ma progression, le poste de numéro 9 est devenu plus confortable, plus naturel. Jouer dos au but, par exemple, devient plus facile pour moi. On est toujours devant le but et toujours dangereux. »

L'article continue ci-dessous

Le joueur formé à Manchester United profite actuellement de ses vacances avant de retourner au club le mois prochain pour l'entraînement de pré-saison, à moins qu'il ne change de club entre-temps.