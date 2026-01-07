Quand Neymar se prend pour Batman

La superstar brésilienne, fan inconditionnel de super-héros, a garé ce véhicule impressionnant aux côtés de son hélicoptère Batman à 10 millions de livres sterling et de son jet privé à 37 millions de livres sterling, complétant ainsi une collection somptueuse d'une valeur de près de 50 millions de livres sterling.

Un garage de super-héros

Neymar n'a jamais caché son train de vie luxueux, mais sa dernière acquisition pousse son goût pour les jouets de luxe à un niveau cinématographique. L'attaquant de 33 ans a publié cette semaine sur Instagram des images qui ressemblent davantage à une scène de blockbuster hollywoodien qu'à l'allée d'un footballeur.

Sur les photos, la star de Santos pose fièrement à côté de trois véhicules aux vitres teintées noires, pièces maîtresses de sa collection de voitures. La dernière acquisition est une réplique fidèle de la Batmobile, un véhicule au design si agressif qu'il semble prêt pour le combat plutôt que pour les trajets quotidiens.

Neymar a accompagné sa publication d'un message simple mais éloquent : « Les rêves peuvent devenir réalité.» Pour le Brésilien, posséder ce véhicule est l'aboutissement d'une longue passion pour le personnage de DC Comics, même si cet achat présente un inconvénient pratique de taille. Malgré son prix à sept chiffres, la voiture n'est pas homologuée pour la route. Ses dimensions imposantes et l'absence d'équipements de sécurité de série l'empêchent d'être immatriculée, la réduisant ainsi à un objet de collection à 1,3 million de livres sterling qui doit rester strictement sur un terrain privé.

La Batmobile n'a pas été achetée chez un concessionnaire. C'est une pièce d'ingénierie sur mesure qui a nécessité un effort colossal pour voir le jour. Selon certaines sources, le véhicule a été transféré du Dream Car Museum, près de São Paulo, au garage personnel de Neymar.

La construction de ce bolide a été un véritable travail de passion, impliquant une équipe de 50 personnes qui ont œuvré pendant trois ans pour mener à bien le projet. Chaque détail a été pensé pour reproduire l'esthétique menaçante de la voiture du Chevalier Noir, lui assurant une présence remarquable même dans un garage rempli de supercars.

Ce dernier achat n'est que la touche finale d'une section dédiée à Batman au sein de sa collection. Garé à côté de la voiture sur la photo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit son « Batcopter » personnalisé. Cet hélicoptère, véritable merveille de l'aviation, est estimé à 10 millions de livres sterling. Son intérieur est doté de surpiqûres et d'un logo personnalisés inspirés du super-héros, lui permettant de sillonner le ciel brésilien avec élégance.

Le trio est complété par son jet privé Dassault Falcon 900LX. D'une valeur d'environ 37 millions de livres sterling, cet appareil est son principal moyen de transport pour les voyages internationaux long-courriers. À eux seuls, ces trois véhicules représentent un investissement de près de 50 millions de livres sterling.