Quand Newcastle chasse sur les terres du Real Madrid

Newcastle aurait rejoint la course pour recruter le milieu de terrain anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund l'été prochain.

Bellingham est devenu l'un des joueurs les plus demandés du football mondial, l'un des premiers noms sur la feuille de match de l'Angleterre de Gareth Southgate, qui a déjà été capitaine de Dortmund en Ligue des champions à l'âge de 19 ans.

Plusieurs clubs sur l'affaire

Liverpool, le Real Madrid et Manchester City seraient les trois clubs en tête de liste pour la signature de Bellingham, et le père de Bellingham, Mark - un buteur de non-ligue avec un certain aplomb - aurait discuté avec les Reds en janvier.

Mais maintenant, les rapports en Allemagne suggèrent que Newcastle est prêt à jeter son anneau dans le chapeau.

" Bellingham doit prendre une décision et une chose est claire : rester à Dortmund n'est plus un problème pour lui, malgré le fait qu'il s'identifie au club ", rapporte SportBild.

"Le Real Madrid, notamment, a une fois de plus identifié un grand besoin au milieu de terrain, [mais] Newcastle United et tente désormais de se lancer dans une partie de poker avec les quatre grands clubs."

Bild ne fait pas état des chances de Newcastle de faire tourner la tête de Bellingham, mais contrairement au Real, ils sont basés dans l'Angleterre natale du joueur, et ils sont en pleine ascension cette saison, contrairement à Liverpool et, sans doute, Man City.

Le record actuel des Magpies est l'ancien joueur de Dortmund Alexander Isak, arrivé de la Real Sociedad pour 70 millions d'euros l'été dernier, mais ils pourraient avoir à doubler cette somme s'ils veulent acquérir Bellingham.

Dortmund a bien l'intention de réaliser une vente record de Bellingham l'été prochain, le jeune Anglais étant évalué à environ 140 millions d'euros par le club.

Ils pourraient probablement se le permettre aussi. Les Toons ont gardé les cordons de leur bourse relativement serrés depuis leur rachat par les Saoudiens en octobre 2021, mais ils restent le club le plus riche du monde.