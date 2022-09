Quand Modric veut imiter Cristiano Ronaldo

Luka Modric souhaite jouer pour la Croatie lors de l'Euro 2024, faisant ainsi écho au sentiment exprimé par Cristiano Ronaldo.

Bien qu'il soit peut-être au crépuscule de sa carrière à 37 ans, Modric n'a pas l'intention de mettre fin à sa présence internationale selon le médecin croate Zoran Bahtijarevic, qui a mentionné les projets du milieu de terrain dans une lettre d'adieu à l'équipe nationale.

Cette révélation intervient quelques jours après que Ronaldo a exprimé le même désir de jouer pour le Portugal pendant au moins deux années supplémentaires, au moment où lui et Modric auront tous deux environ 39 ans.

S'exprimant après l'annonce de Bahtijarevic, Modric a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore pris de décision, déclarant aux médias : "Le médecin était très émotif dans son discours d'adieu à l'équipe nationale, je ne vais pas prendre cela en compte. Mais je n'ai pas encore pris de décision définitive.

"Actuellement, il y a des choses beaucoup plus importantes, la Ligue des Nations où nous pouvons aller au Final Four et la Coupe du Monde. Ensuite, je verrai comment cela se passe et je prendrai une décision en accord avec mon équipe, le coach et la Fédération. Pour l'instant, je ne pense pas aussi loin."