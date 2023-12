Messi est en train de conquérir l'Amérique, les chiffres de l'Inter Miami sur les médias sociaux dépassant ceux de la NFL, de la MLB et de la NBA.

L'octuple Ballon d'Or a captivé l'imagination du public de la MLS lorsqu'il a réalisé un transfert exceptionnel vers les États-Unis en 2023. Quelques semaines après son arrivée en Floride, il a mené l'Inter Miami à un triomphe historique en Coupe de la Ligue et a consolidé sa place de joueur le plus décoré de l'histoire.

Ce n'est pas seulement sur le terrain que sa présence se fait sentir, car Messi s'est avéré être un rêve commercial. Il a vendu des répliques de maillots à un rythme record et continue d'attirer des sponsors et des invités de marque au DRV PNK Stadium.

L'article continue ci-dessous

David Beckham et ses copropriétaires profitent considérablement de la présence de Messi. Il a été révélé que l'Inter Miami est désormais en tête de nombreux classements sur les médias sociaux aux États-Unis. Il compte plus de followers sur TikTok (7,3 millions) que n'importe quelle équipe de NFL, MLB, NBA et NHL, tandis que seules les superpuissances du basket-ball, les LA Lakers, les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors peuvent se targuer de dépasser les 15,4 millions de followers du club de MLS sur Instagram.