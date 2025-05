Quand Messi fait gagner une fortune à ses adversaires

Inter Miami CF vs Columbus Crew

Lionel Messi a engrangé près de 84 millions de dollars pour les rivaux de l'Inter Miami en MLS

Une fortune engrangée grâce à une tarification dynamique qui a fait exploser le prix des billets.

L'octuple Ballon d'Or est arrivé aux États-Unis durant l'été 2023 et est immédiatement devenu la plus grande attraction du football américain. Les fans, dont plusieurs célébrités invitées, se sont rués pour apercevoir le GOAT argentin en action.

La demande étant souvent supérieure à l'offre, il n'est pas surprenant de constater que les fans doivent débourser des sommes considérables pour assister au spectacle de Messi en direct. Dans certains cas, le prix des billets d'entrée a augmenté de plus de 1 000 %.

Ce fut le cas lors de la visite de Messi aux New York Red Bulls : des billets à 45 $ sont soudainement passés à 496 $, tandis que le Columbus Crew a vu le prix d'entrée général de 35 $ grimper à 421 $. Les Red Bulls et le LAFC ont tous deux généré des revenus supplémentaires à huit chiffres en accueillant le cirque itinérant de l'Inter Miami.

Selon les données compilées par Sportsmillions.com, le chiffre d'affaires cumulé généré par la présence de Messi – pour l'ensemble de la MLS – s'élève à 83 923 982 $, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Plus d'un million de supporters auraient déboursé des sommes exorbitantes pour les jours de match.

Un porte-parole de Sportsmillions.com a déclaré : « Que ce soit 50 $ ou 750 $ la place, les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour être dans le même stade que Messi. Voir Messi en chair et en os n'est plus seulement un match, c'est un événement unique, un moment inoubliable. Les clubs le savent, les supporters le savent, et les chiffres le prouvent.

« Voilà ce qui se passe lorsque la célébrité mondiale rencontre la demande locale. Les supporters ne se contentent pas de se déplacer, ils paient cher pour avoir la chance de dire qu'ils ont vu le meilleur joueur du monde en personne. Chez Sportsmillions.com, nous suivons les chiffres des équipes et des joueurs, et ce footballeur est unique en son genre. » L'Inter Miami espère voir Messi, qui a remporté le titre de MVP en MLS la saison dernière, prolonger son contrat jusqu'en 2026. Leurs rivaux nationaux seront impatients de voir cet accord conclu, permettant de renforcer les coffres bien au-delà du sud de la Floride.