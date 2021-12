Quand Messi appelait Lautaro pour le recruter...

Lautaro Martinez a admis que son coéquipier argentin Lionel Messi avait essayé de le convaincre de quitter l'Inter pour rejoindre le FC Barcelone lorsque ce dernier était le capitaine des Blaugrana.

Le club catalan était désireux de recruter l'attaquant argentin depuis quelques fenêtres de transfert successives, mais Lautaro a souligné qu'il voulait rester chez les Nerazzurri.

"Il m'a demandé quelle était ma situation à l'Inter", a déclaré Lautaro à Sportmediaset.

"Mais je lui ai toujours dit que je restais". Lautaro, qui a rejoint l'Inter en 2018, a ensuite exprimé son espoir de parvenir à renouveler son contrat au club prochainement.

"Je discute avec le club pour parvenir à un accord", a ajouté Lautaro. C'était une bonne décision [de rejoindre l'Inter] et je suis heureux d'être resté dans cette ville que ma famille et moi aimons.

"Nous travaillons dur et j'essaie d'aider mes coéquipiers, parfois je marque et parfois je ne marque pas, mais je me sens bien".