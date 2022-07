Quand Lewandowski admire les Français du Real Madrid...

Robert Lewandowski, la recrue star du FC Barcelone pour cette saison, a révélé quel joueur retraité il aurait aimé avoir comme coéquipier.

La réponse de l'attaquant en a surpris plus d'un, mais il a choisi un grand de tous les temps comme Zinedine Zidane, le sensationnel milieu de terrain français.

"J'ai besoin de plus de passes décisives, peut-être que je peux choisir Zidane", a-t-il déclaré en souriant lors de son interview avec ESPN.

Sa réponse n'est pas folle, mais elle n'a pas plu à certains fans du FC Barcelone, qui considèrent Zidane comme une immense légende de leur rival le plus féroce, le Real Madrid. Mais Lewandowski a prouvé son honnêteté et a exprimé son admiration pour l'ancien joueur.

Sa nouvelle rivalité avec Karim Benzema

Au cours de l'interview, il a également commenté sa signature au FC Barcelone et comment il avait toujours rêvé de jouer en LaLiga.

C'est en LaLiga qu'il va trouver ce qui pourrait être sa nouvelle rivalité, par coïncidence avec un autre joueur français.

Karim Benzema est le leader du système offensif du Real Madrid et Lewandowski le sait et l'a félicité pour son jeu, évitant toute comparaison avec lui.

"C'est un joueur extraordinaire, comme il l'a montré lors de la dernière Ligue des champions. Je ne veux pas me comparer à lui parce que c'est un nouveau défi pour moi, alors que lui est là depuis de nombreuses années et il a prouvé l'année dernière à quel point il est bon.

Robert Lewandowski a participé aux deux derniers matchs de pré-saison avec le FC Barcelone, et s'il semble bien s'adapter et retrouver son meilleur niveau, il n'a toujours pas réussi à marquer son premier but en tant que "culé".

Il essaiera de mettre fin à sa période de sécheresse aujourd'hui lorsque le FC Barcelone affrontera les New York Red Bulls dans ce qui sera leur dernier match de pré-saison lors de leur tournée aux États-Unis.