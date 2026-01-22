Quand les joueurs de City remboursent les supporters de leur propre poche

Le début d'année 2026 catastrophique de City s'est poursuivi avec cette défaite surprise dans le cercle polaire arctique, compromettant ainsi leurs chances de qualification directe pour les huitièmes de finale.

L'équipe de Pep Guardiola espérait se relancer après sa défaite 2-0 face à son rival Manchester United en Premier League samedi, lors de son déplacement en Norvège pour affronter Bodo/Glimt, qui évolue sur terrain synthétique par des températures glaciales. Cependant, les demi-finalistes de la Ligue Europa la saison dernière ont une nouvelle fois démontré leur puissance européenne en s'imposant facilement 3-1 face à City.

Un doublé rapide de Kasper Högh en milieu de première mi-temps a permis à Bodo/Glimt de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance. Jens Petter Hauge a inscrit le troisième but juste après la mi-temps, et bien que Rayan Cherki ait réduit l'écart pour City, le capitaine Rodri a été expulsé peu après pour deux cartons jaunes en l'espace d'une minute, anéantissant ainsi les espoirs de remontée des Citizens.

Les capitaines remercient les supporters pour leur soutien indéfectible

374 supporters de City étaient présents pour la défaite à l'Aspmyra Stadion, et les capitaines du club – Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland et Rodri – ont accepté de rembourser un total de 9 357 £ pour couvrir leurs frais de déplacement, suite à cette soirée de football désastreuse.

Dans un communiqué, le quatuor de City a déclaré : « Nos supporters sont essentiels pour nous.

Nous sommes conscients des sacrifices qu'ils consentent en parcourant le monde pour nous soutenir à domicile comme à l'extérieur, et nous ne les oublierons jamais. » Ce sont les meilleurs supporters du monde.

« Nous sommes conscients des nombreux déplacements qu'ont dû effectuer les supporters qui nous ont soutenus dans le froid glacial durant cette soirée difficile pour nous sur le terrain. Prendre en charge le prix de ces billets pour les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Bodø est le moins que nous puissions faire. »

Kevin Parker, du club officiel des supporters de City, a salué cette initiative, affirmant qu'elle soulignait la relation particulière qui unit les supporters et les joueurs. « Les supporters de Manchester City sont prêts à parcourir le monde pour soutenir notre équipe, et hier soir, c'était différent, au-delà du cercle polaire arctique. Bodø est une destination difficile d'accès, et les températures négatives ont rendu cette soirée particulièrement éprouvante à bien des égards pour nos supporters », a-t-il déclaré.

« Les supporters de City entretiennent un lien incroyable avec les joueurs les jours de match, et ce geste est un rappel supplémentaire de cette relation ; il compte beaucoup pour nous. Nous savons que les joueurs sont déçus de la défaite contre Bodo, mais avec notre prochain match à domicile samedi, nous avons l’occasion de renouer avec la victoire et nos supporters seront au rendez-vous pour soutenir l’équipe comme toujours. »