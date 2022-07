Quand le Spartak se moque de l'argent imaginaire du Barça

Le Spartak se moque du manque de moyens du Barça sur les réseaux sociaux.

La fenêtre de transfert a été très active au Camp Nou et dans ses environs durant l'été 2022, et beaucoup de gens se grattent la tête pour savoir comment un club en proie à de graves difficultés financières peut faire cela. Le questionnement est allé encore plus loin, avec une équipe professionnelle russe utilisant les médias sociaux pour se moquer de l'activité du FC Barcelone.

En raison de ses problèmes, le club catalan a demandé à des joueurs expérimentés de réduire leur salaire, a eu du mal à financer les contrats existants et a même été contraint de vendre son bien le plus précieux, Lionel Messi. (En savoir plus sur la situation de la dette du Barça)

Les récentes additions de Raphinha et Lewandowski - pour un total combiné de plus de 100 millions de dollars - ont fait sourciller, et une tentative de prendre Moses du Spartak Moscou a reçu une réponse insolente du responsable Twitter du club, faisant référence à de "l'argent imaginaire" et à une exigence de structure de paiement ridiculement longue.

Le commentaire "Nous quand Barcelone veut acheter Moses en utilisant de l'argent imaginaire avec des paiements structurés jusqu'en 2438 :" est accompagné d'un GIF du personnage principal du super-héros des Boys, Homelander, faisant un geste très surpris et confus.

Étant donné qu'ils ont réussi à attirer l'un des meilleurs attaquants du jeu, regardons si le community manager et les patrons sportifs ont la même idé

L'article continue ci-dessous