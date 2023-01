Quand Le Graët envisageait Zidane à la tête des Bleus…

Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, a rappelé à Noël Le Graët ses propos passés sur Zinédine Zidane.

"Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone.", a assuré Noël Le Graët dimanche soir lors d’une interview accordée à RMC, et dans laquelle il n’a pas ménagé le plus grand monument de l’histoire du football français.

En 2021, il a ouvert la porte à Zidane

Au-delà du peu de considération qu’il porte à l’ancien N°10 des Bleus, le président de la FFF a surtout surpris son monde, car il est de notoriété publique que l’instance a réellement pensé au double Z pour prendre la succession de Didier Deschamps, notamment après l’Euro 2021.

Avant la compétition, Le Graët avait d’ailleurs lui-même ouvert la porte à Zidane, comme le lui a rappelé le journaliste Baptiste Durieux sur les réseaux sociaux, dans un message partagé par l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri.

Dans cette vidéo qui date de février 2021, on voit effectivement NLG sur le plateau de RTL, expliquant tranquillement qu’en cas de fin de l’aventure avec Deschamps, Zidane serait le premier candidat qu’il contacterait pour reprendre le flambeau !

"Une impunité sans limite"

"Le seul à s’être exprimé sur ZZ pour le poste de sélectionneur c’est NLG, et aujourd’hui lui manquer de respect comme il vient de le faire résume le personnage qui bénéficie d’une impunité sans limite", a estimé Djaziri sur les réseaux sociaux.