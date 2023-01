Propos sur Zidane : Le Graët rejette la faute sur RMC !

Dans un communiqué "d’excuses personnelles" destiné à Zinédine Zidane, Noël Le Graët a rejeté la faute de ses propos sur… RMC.

La faute aux médias, comme d’habitude. Dimanche soir, Noël Le Graët a accordé une interview à Marion Bartoli sur RMC, dans laquelle il a tenu des propos lunaires concernant Zinédine Zidane et son envie de reprendre l’équipe de France.

La faute à RMC !

Des propos au mieux moqueurs et au pire totalement irrespectueux pour l’un des plus grands monuments, si ce n’est le plus grand monument du football français. Sentant le vent tourner, le président de la FFF a logiquement présenté ses excuses au double Z ce lundi.

À lire : Le Graët présente ses excuses à Deschamps

Celui qui vient de prolonger Didier Deschamps jusqu’en 2026, soit deux ans au-delà de son mandat personnel, a parlé de "propos maladroits" de sa part… avant de rejeter la faute sur RMC, coupable de "chercher la polémique" selon lui.

" Des propos maladroits qui ont créé un malentendu"

"J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français", a également déclaré Le Graët dans son communiqué.