Quand le Barça dit "non" à Hansi Flick

Un nouveau défenseur central et un attaquant sont recherchés, et la situation des joueurs prêtés João Cancelo et Marcus Rashford devra également être réglée.

Rashford a de fortes chances de rester, mais étant donné que Cancelo a été très peu utilisé par Flick malgré les difficultés rencontrées par le Barça au poste d'arrière latéral, il est probable qu'il ne restera pas en Catalogne de façon permanente. À son retour à Al-Hilal, un remplaçant pourrait être recherché, et Julian Ryerson est une cible potentielle.

Flick apprécie beaucoup l'international norvégien, mais selon Bild (via Sport), il y a peu de chances que le Borussia Dortmund envisage de le vendre cet été.

Dortmund apprécie Ryerson pour son engagement envers le club, ainsi que pour sa polyvalence. Comme Cancelo, il est à l'aise aux deux postes d'arrière latéral, et c'est une des raisons pour lesquelles Flick souhaiterait l'intégrer à son effectif barcelonais pour la saison 2026-2027 et les suivantes.

Même si Barcelone retrouve enfin la règle du 1-1 en Liga, il est très improbable qu'ils investissent massivement dans un latéral. La priorité du département sportif est de recruter un nouvel attaquant, suivi de près par un défenseur central et Rashford. Dans ce contexte, l'arrivée de Ryerson est quasiment impossible, tandis que Cancelo a beaucoup plus de chances de rester – à condition qu'un nouvel accord financièrement viable soit trouvé avec Al-Hilal.

L'avenir de la question des latéraux à Barcelone cet été reste incertain. Le club a besoin de doublures pour Jules Koundé à droite et Alejandro Baldé à gauche, et comme les deux joueurs ont peiné à trouver de la régularité cette saison, l'objectif serait que le futur joueur puisse leur disputer une place de titulaire.