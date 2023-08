La compagne de Matteo Guendouzi aurait fait fuir des cambrioleurs lors d'une tentative de vol au domicile de la star marseillaise à Cassis.

Selon La Provence, alors que Guendouzi jouait un match amical contre le Bayer Leverkusen au Stade Vélodrome, un groupe de cambrioleurs s'est introduit chez lui vers 22h30. Alertée par des bruits suspects, sa compagne a immédiatement appelé la police municipale et a également fait le nécessaire pour repousser les voleurs.

Heureusement, aucune atteinte à l'intégrité physique n'a été signalée au cours de l'incident et tout le monde est sain et sauf. Cependant, une montre Rolex de luxe, estimée à près de 200 000 euros (£172 000/$219 000) a été volée.

Ce n'est pas la première fois qu'un cambriolage a lieu au domicile d'un footballeur en France. L'ancien défenseur latéral d'Arsenal, Sead Kolasinac, a également été victime d'un cambriolage alors qu'il jouait un match de 32e de finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais avec sa compagne et sa fille à l'intérieur de la maison.

Le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont également été attaqués et cambriolés à leur domicile parisien, les cambrioleurs repartant avec des biens d'une valeur d'environ 500 000 euros.

Guendouzi espère surmonter le choc le plus rapidement possible car il doit disputer un match de qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA contre le Panathinaïkos mercredi.