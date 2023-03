Quand l'agent d'Erling Haaland menace Manchester City avec le Real Madrid

L'agent d'Erling Haaland a alimenté les spéculations sur l'avenir de l'attaquant en affirmant que rejoindre le Real Madrid est un "rêve" pour le joueu

Haaland a connu un grand succès à Manchester City depuis qu'il a signé un contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2027. Cependant, il a déjà été question d'un futur transfert au Real Madrid. Le manager Pep Guardiola a été forcé de nier que Haaland a une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir pour le Santiago Bernabeu en 2024, mais son agent Rafaela Pimenta a suggéré que la plupart des joueurs aimeraient jouer pour Los Blancos.

"Il y a la Premier League et puis il y a aussi Madrid", a déclaré Pimenta au Financial Times Business of Football Summit. "Ils ont quelque chose qui leur est propre et qui est aussi le rêve des joueurs. Madrid entretient cette magie. Ils n'ont pas les compétitions hebdomadaires, mais ils ont la Ligue des champions."

"Il y a aussi Madrid"

Haaland a battu toutes sortes de records depuis qu'il a rejoint Manchester City et il est en tête du classement des buteurs de la Premier League avec 27 buts en seulement 24 matchs. S'il décide un jour de quitter Manchester City, il ne manquera certainement pas d'admirateurs.

Haaland a marqué 27 buts en Premier League cette saison, le plus grand nombre de buts pour un joueur de Manchester City en une seule campagne. Seuls deux joueurs ont marqué davantage lors de leur première saison dans la compétition : Andy Cole (34 en 1993-94) et Kevin Phillips (30 en 1999-00).

L'attaquant sera de retour en action avec Manchester City samedi contre Newcastle United en Premier League.