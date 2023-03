Quand Julian Nagelsmann chasse "la taupe" du Bayern

Nagelsmann est à la recherche d'un "mouchard" au Bayern après la publication dans les médias d'informations détaillées sur ses tactiques.

Le journal allemand Sport Bild a publié des images de la nouvelle stratégie de Nagelsmann avec les champions de Bundesliga, avec des plans de passes et de courses. Le joueur de 35 ans a été contrarié de voir ses idées divulguées aux médias par quelqu'un du club.

En voie de disparition

"Nous avons un mouchard dans le vestiaire. Cela me dérange beaucoup", a-t-il déclaré aux journalistes. "La personne qui fait ça fait du mal à chacun d'entre nous. Je ne comprends pas sa motivation, si ce n'est d'aider l'adversaire.

"Les taupes sont une espèce en voie de disparition et leur recherche est difficile, mais je ne sais pas si cette personne pourra se regarder dans la glace tous les jours. J'essaie de trouver la raison. Pour moi, il est toujours important de pouvoir me regarder dans la glace le soir, de bien traiter mes joueurs et mes collègues entraîneurs. J'espère que cette personne ne pourra pas se regarder dans la glace, car ce n'est pas juste.