Quand il ne joue pas au football, Rashford échange avec... Obama !

Très investi en dehors des terrains, Marcus Rashford a eu l'occasion de s'entretenir en vidéo avec l'ancien président américain. La classe !

L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a révélé qu'il s'était entretenu avec l'ancien président américain Barack Obama lors d'un appel vidéo, pour discuter de la place et de l'influence des jeunes dans la société. L'international anglais a déclaré que parler avec le 44e président avait été une expérience "surréaliste".

Il a déclaré que leurs sujets de discussion avaient inclus l'importance de la lecture et du travail communautaire. Rashford est devenu de plus en plus impliqué dans des causes sociales au cours des deux dernières années, notamment en dirigeant une campagne pour lutter contre la pauvreté des enfants pendant la crise sanitaire.

"Lorsque le président Obama parle, tout ce que vous voulez faire, c'est écouter"

Et forcément, il a été très heureux de discuter avec Barack Obama. "C'est assez surréaliste n'est-ce pas ? Je suis assis dans ma cuisine à Manchester, parlant au président Obama, mais immédiatement, il m'a mis à l'aise. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise à quel point nos expériences en tant qu'enfants étaient alignées sur la formation des hommes que vous voyez aujourd'hui... l'adversité, les obstacles et tout le reste. J'ai vraiment apprécié chaque minute", a raconté le buteur anglais.

"Lorsque le président Obama parle, tout ce que vous voulez faire, c'est écouter", a-t-il ajouté, intéressé. De son côté, l'ancien président américain se félicite de voir des jeunes s'investir de la sorte. "Beaucoup de jeunes que je rencontre - y compris Marcus - sont en avance sur ce que j'étais quand j'avais 23 ans. Ils font déjà des changements et sont des forces positives dans leurs communautés", s'est félicité l'Américain. Pour rappel, le travail de Marcus Rashford a été des plus fructueux.

Son travail a joué un rôle majeur en permettant à 1,7 million d'enfants vulnérables d'être soutenus par un programme gouvernemental de 520 millions de livres sterling et d'autres projets ont aidé à fournir 130 millions de repas. Rashford a également été impliqué dans une campagne contre les abus en ligne et le racisme dans le football, ce qu'il a subi après la défaite de Manchester United contre Villarreal en finale de la Ligue Europa cette semaine. Bref, il est aussi bon sur les terrains qu'en dehors !