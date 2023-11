Quand Haaland se prend pour Messi...

Selon Josko Gvardiol, Erling Haaland est déjà passé maître dans l'art Lionel Messi de disparaitre avant d'inscrire un triplé.

Le prolifique attaquant norvégien est aujourd'hui l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial, avec 52 buts inscrits la saison dernière pour aider Manchester City à réaliser un triplé historique entre la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Même s'il n'est pas toujours très impliqué dans le jeu, et que l'on a beaucoup parlé du manque de contacts qu'il a souvent, on peut toujours compter sur le jeune homme de 23 ans pour trouver le chemin des filets.

Gvardiol, un collègue de City, a déclaré à propos de Haaland qu'il avait été victime d'un quintuplé de l'attaquant mortel alors qu'il était encore sur les tablettes du RB Leipzig en 2022-23 : "J'aimerais oublier tout cela ! Je suis heureux d'être son coéquipier. Il ne s'agissait pas seulement de Haaland, mais de l'ensemble des joueurs présents sur le terrain, c'était un match difficile. En tant que défenseur central, j'étais impatient d'affronter Haaland, mais cela s'est mal terminé. Il a marqué cinq buts en 60 minutes. Quand je l'ai vu se faire remplacer, j'étais très heureux. Erling est... au début du match, il n'est nulle part, puis il arrive et marque un triplé. Je ne comprends pas ce qu'il a fait, mais j'aime bien [jouer avec] lui." Du Messi dans le texte pour Haaland...

"Je suis heureux de faire partie de cette équipe et d'être entouré de joueurs extraordinaires, c'est quelque chose que certaines personnes ne peuvent pas imaginer. Je profite de chaque jour pour apprendre des meilleurs. On ne sait jamais ce qui va se passer la saison prochaine. Il faut profiter de chaque jour pour s'améliorer.", a ajouté Gvardiol.

Haaland a appris à conserver son énergie, ce qui lui permet d'exploser quand il le faut. Messi, octuple Ballon d'Or, suit une approche similaire. On voit souvent l'Argentin errer sur le terrain avant de produire soudainement des moments de génie qui changent le cours d'un match.