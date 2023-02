Quand Gerard Piqué affiche sa frustration en direct

Gerard Piqué était visiblement frustré après l'élimination du FC Barcelone de l'Europa League par Manchester United.

Manchester United est revenu d'un but en arrière pour remporter le match de barrage de l'Europa League 2-1 contre les Blaugrana. Lewandowski a ouvert le score sur penalty, mais deux buts en seconde période de Fred et Antony ont assuré aux hommes d'Erik ten Hag une place en 16e de finale.

Piqué sans filtre

Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone qui a raccroché les crampons plus tôt dans la saison, suivait le match et était en direct sur Twitch dans l'émission Kings League au coup de sifflet du temps plein.

Suite à certains commentaires de ses coéquipiers, il a admis en direct : "C'était un putain de bordel".

Pour la deuxième saison consécutive, le FC Barcelone évoluait en deuxième division du football continental après avoir terminé troisième du groupe C de la Ligue des champions derrière le Bayern Munich et l'Inter. Cependant, après la défaite à Old Trafford, ils n'ont plus de football européen à espérer pour le reste de la saison et peuvent se concentrer entièrement sur la Liga et la Copa del Rey.