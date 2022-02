Quand Fabregas défend Messi

Le milieu de terrain monégasque a parlé de la victoire du Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0) et estime que les Blancos n'ont pas adopté la bonne approche.

Fabregas toutes griffes dehors pour Messi

"[Le Real Madrid] a reculé dès le début et ce n'est jamais un bon signe", a-t-il déclaré à Mundo Deportivo.

"Ils n'ont pas non plus su conserver le ballon longtemps malgré des joueurs comme Casemiro, [Toni] Kroos et [Luka] Modric, qui ont remporté trois Ligues des champions consécutives.

"Karim Benzema et Ferland Mendy n'étaient pas à 100 % et ils l'ont payé. Physiquement, le PSG était en avance".

Fabregas a chanté les louanges de Kylian Mbappé, le vainqueur du match.

"C'est une bête. Je pense qu'il peut attaquer l'espace encore plus et profiter de la vision du jeu de Messi et Neymar", a-t-il déclaré.

"Avec de l'espace [devant lui], c'est un footballeur inarrêtable.

"[Mais] je ne sais pas encore s'il est le numéro un".

Tout indique que Mbappé va signer au Real Madrid mais, du point de vue du FC Barcelone, Fabregas ne s'inquiète pas trop de cette perspective.

"C'est la vie. Le Real Madrid a aussi eu Cristiano Ronaldo et Barcelone n'a pas arrêté de gagner.

"Un énorme joueur va aller chez ses grands rivaux, mais Xavi a beaucoup de jeunes talents. Barcelone est entre de bonnes mains."

Messi a été critiqué pour sa prestation contre le Real Madrid, mais Fabregas n'est pas d'accord avec ces évaluations.

"J'ai lu des choses de personnes qui n'ont pas dû le voir jouer contre le Real Madrid", a-t-il déclaré.

"Sans être stellaire, il a fait un bon match. Il a fait une passe décisive à Mbappé en première mi-temps, une passe qu'aucun des 21 autres joueurs n'aurait pu faire.

"Il a manqué un penalty. Et alors ? Le juger pour ça me semble ridicule.

"Je me souviens de la première année de Luis Enrique [en tant qu'entraîneur du FC Barcelone] au cours de laquelle [Messi] a été beaucoup critiqué. Il y a eu une crise autour de cela. Puis Barcelone a remporté le triplé. Maintenant, quelque chose de similaire peut se produire.

L'article continue ci-dessous

"Je comprends que des histoires doivent être vendues, mais nous parlons d'un joueur qui peut vous faire manger vos mots en une seconde.

"Avec Messi, il faut toujours être prudent, juste au cas où. Il y a encore beaucoup de choses à venir".