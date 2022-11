Quand Djibril Cissé parle de Giroud, ça fait mal !

Très bon avec Milan, mercredi soir en C1, Olivier Giroud ne laisse pas d'autre choix à Didier Deschamps que de le prendre dans la liste des Bleus pour le Mondial 2022.

C'est en tout cas l'avis de Djibril Cissé. L'ancien buteur des Bleus ne tarit pas d'éloges sur le natif de Chambéry et estime que e voir au Qatar est une nécessité absolue.

« Il fait le taf, il marque but sur but. Même quand on le rappelle en second couteau en équipe de France, il fait le taf, il marque des buts, a indiqué Cissé sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg. À un moment donné, on ne peut pas passer à côté. Moi je l’adore, donc je ne suis peut-être pas objectif, mais il fait le taf ! Et puis, ça serait quoi l’explication de Deschamps s’il ne le prend pas ? »

« Je pense qu’Olivier a compris qu’il sera remplaçant et qu’il aura moins de temps de jeu qu’avant. Et sur le temps de jeu qu’il aura, il fera le taf comme il l’a déjà fait, a-t-il glissé. Pour moi, il n’y a pas photo, le nom de Giroud est sur la liste. »