Quand Conte jette des fleurs à Guardiola

City est l'actuel leader de la Premier League, avec neuf points d'avance sur Liverpool, et vient de s'imposer 5-0 sur le Sporting CP en Ligue des champions.

Conte emerveillé par Guardiola

Avant le choc, l'entraîneur italien est bien conscient du défi qui l'attend.

"C'est sûr que ce sera un match difficile pour nous mais, en même temps, nous voulons essayer de jouer et nous voulons essayer d'utiliser ce match aussi pour avoir une étape d'amélioration", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

"Dans ce match, vous comprenez aussi la distance, l'écart que vous avez avec l'autre, mais vous voulez jouer sans crainte, aussi parce que je répète que nous sommes dans un moment où nous devons passer par cette situation si nous voulons avoir une autre étape et le match contre City, nous savons qu'il pourrait être très difficile.

"Nous savons que probablement ils auront la possession de soixante-dix, soixante-quinze minutes pendant le match, mais nous voulons essayer de changer quelque chose et aussi montrer que nous pouvons nous battre."

Conte a souligné pourquoi il pense que Guardiola est le meilleur entraîneur du monde.

"Je pense que nous parlons du meilleur entraîneur du monde parce qu'il le montre dans de nombreuses équipes, dans de nombreuses situations différentes, qu'il est bon de construire quelque chose d'important et si le club le soutient parce que lorsque vous restez à Barcelone et au Bayern Munich et ensuite à Manchester City, ces clubs ont voulu investir en lui et il a remboursé cette confiance", a-t-il dit.

"Je répète que lorsque vous voyez une équipe de Pep Guardiola, vous pouvez voir une idée du football et vous comprenez qu'il y a beaucoup de travail dans l'équipe et ce travail est son idée et pour cette raison, c'est pour moi en ce moment le meilleur entraîneur du monde.