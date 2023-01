Quand Bruno Fernandes trahit Cristiano Ronaldo

Manchester United a battu le City de Pep Guardiola 2-1 dans un derby tendu, avec un but du Portugais.

Il semble que le départ de Cristiano Ronaldo n'ait pas d'impact négatif sur Manchester United puisque l'équipe continue d'afficher de bonnes performances après le départ de l'attaquant de Madère. Samedi, les "Red Devils" ont battu le Manchester City de Pep Guardiola 2-1 et se sont hissés à la troisième place du classement général, à un point seulement de leurs voisins.

Les hommes d'Erik ten Hag ont remporté sept matchs d'affilée et sont toujours engagés dans l'EFL Cup, la FA Cup et l'Europa League et sont l'une des équipes en forme actuellement en Premier League. Après la victoire dans le derby d'aujourd'hui contre leurs rivaux de la ville, Bruno Fernandes a profité de l'occasion pour s'en prendre à son compatriote Cristiano Ronaldo.

S'adressant à BT Sport après le match, l'ancien joueur du Sporting Lisbonne a déclaré : "Maintenant, nous jouons comme une équipe. Il y a quelques mois, certains joueurs jouaient peut-être pour eux-mêmes".

Le tacle pour Cr7 est clair...