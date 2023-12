Quand Bellingham séduit les Kardashian

Jude Bellingham a un nouveau fan : son maillot n° 5 est porté par Saint, le fils de Kim Kardashian, comme l'a révélé la superstar américaine

Les membres de la famille Kardashian sont de fervents adeptes du football et aiment voyager à travers le monde pour voir leurs équipes et leurs stars préférées. Kim a été aperçue à l'Emirates Stadium d'Arsenal, au nord de Londres, pour le match d'Europa League contre le Sporting CP, au Parc des Princes du Paris Saint-Germain, et s'est même envolée pour la Floride afin d'assister aux débuts de Lionel Messi avec l'Inter Miami en Coupe de la Ligue.

Aujourd'hui, son fils Saint a été aperçu portant le maillot noir et or du Real Madrid de Bellingham sur un balcon.

Kim Kardashian est fière d'être une "maman footballeuse" et adore accompagner ses fils lors des matchs. Dans une interview accordée à la MLS, elle a révélé qu'elle avait déjà joué au football et qu'elle aimait être gardienne de but et avant-centre.

Kardashian a récemment été aperçue portant une casquette de Manchester United, ce qui a suscité des spéculations sur le fait qu'elle était fan des Red Devils. Elle a également été aperçue portant un maillot classique de l'AS Roma et on pense qu'elle ne soutient aucun club en particulier, le football étant au centre des préoccupations de sa famille.