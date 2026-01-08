Quand Bellingham défend Mbappé

Le milieu de terrain anglais a également apporté son soutien indéfectible à son coéquipier Vinicius Jr, qualifiant le Brésilien d'« électrisant » malgré ses difficultés sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso.

On a l'impression que c'était il y a une éternité que Jude Bellingham a foulé pour la première fois la pelouse du Santiago Bernabéu et s'est instantanément transformé en l'un des buteurs les plus redoutables du football mondial. Sa première saison dans la capitale espagnole fut un véritable conte de fées. Évoluant en pointe d'un milieu de terrain en losange en l'absence d'un attaquant de pointe, l'Anglais a assumé la responsabilité des buts laissée par Karim Benzema avec une assurance qui démentait son jeune âge.

Il a inscrit l'impressionnant total de 23 buts toutes compétitions confondues cette année-là, réalisant des actions décisives lors du Clasico et de la Ligue des Champions qui ont confirmé son statut de chouchou du public. L'image de Bellingham, les bras grands ouverts, savourant l'adulation des Madridistas après un énième but victorieux en fin de match, est devenue l'image emblématique de l'équipe de Carlo Ancelotti, auteure du doublé.

Cependant, le paysage offensif du Real Madrid a été bouleversé par l'arrivée de Mbappé à l'été 2024. La signature de la superstar française a certes apporté au club la garantie de 40 buts par saison, mais elle a également nécessité une restructuration fondamentale du jeu de l'équipe.

Si Mbappé a excellé, devenant instantanément le point d'ancrage de l'attaque et affichant les statistiques impressionnantes attendues d'un Galactique, les performances de Bellingham ont naturellement diminué. N'étant plus la cible privilégiée des centres ni l'homme chargé de percer les défenses, le joueur de 22 ans a été repositionné au milieu de terrain. La baisse de ses statistiques offensives – 15 buts la saison dernière contre seulement cinq cette saison – a suscité des critiques dans la presse espagnole, certains se demandant si son influence n'a pas diminué dans l'ombre du Français.

Bellingham réfute catégoriquement cette analyse. Interrogé par les médias, il a insisté sur le fait que le réajustement de son rôle était une étape logique et nécessaire pour optimiser le talent de Mbappé.

« Le changement s'est fait naturellement », a expliqué Bellingham. « Lors de ma première saison ici, j'évoluais très près de la surface adverse et j'ai marqué pas mal de buts, mais depuis l'arrivée de Mbappé, nous avons un véritable attaquant qui marque 40 buts par saison et il n'est plus nécessaire que je sois aussi avancé. »

Le milieu de terrain a tenu à préciser que même s'il ne vise plus le trophée Pichichi, il est loin d'être un simple spectateur dans le dernier tiers du terrain. Il a évoqué son retour lors de la saison 2024/25 – sa première aux côtés de Mbappé – comme preuve qu'il reste une menace constante, même en partant de plus bas sur le terrain.

« Chaque saison, je contribue avec mes buts, je suis capable de me projeter vers l'avant », a-t-il déclaré. « J'ai marqué 15 buts en jouant plus bas, ce qui est loin d'être mauvais. Cette année, je joue encore plus bas et j'ai plus d'influence sur le jeu. C'est un rôle différent, mais les buts n'ont jamais été ma priorité. »