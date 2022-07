Quand Asensio snobe la Premier League

L'avenir de Marco Asensio est en suspens mais, malgré les rapports, il n'y a actuellement aucune offre anglaise pour l'Espagnol.

Selon Fabrizio Romano, il pourrait rester au Real Madrid et partir à l'expiration de son contrat à l'été 2023.

C'est le point de vue d'Asensio, pour le moment du moins. Mais si des propositions arrivent pour lui en août, la situation peut rapidement changer. Et puis, il y a le problème de la Coupe du monde.

Jouer semaine après semaine aiderait Asensio, qui compte 29 sélections en équipe d'Espagne et un but, à faire partie de l'équipe de Luis Enrique pour la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année. Rester sur le banc de touche au Santiago Bernabeu ne le ferait pas.

Asensio a rejoint Madrid à l'été 2014 en provenance de Majorque mais n'a vraiment percé dans l'équipe première qu'en 2016, après des prêts à Majorque et à l'Espanyol. Il a fait 235 apparitions avec Madrid jusqu'à présent, pour un total de 49 buts et 24 passes décisives.