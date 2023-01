Quand Ancelotti remet Rodrygo à sa place

Le Real Madrid a réussi à renverser la vapeur contre Villarreal en Copa del Rey, renversant un déficit de 2-0 à l'Estadio de la Ceramica.

Après une série de performances timides, il semble que les Blancos aient libéré une partie de leur frustration contre le Sous-marin jaune.

Le manager Carlo Ancelotti a demandé un changement d'attitude de la part de ses joueurs, et bien qu'il ait une personnalité joviale et facile à vivre avec les médias, jeudi soir, il y avait des preuves de la dureté de son attitude.

Après le remplacement de Marco Asensio par Rodrygo Goes, le Brésilien est allé directement sur le banc. Cependant, Ancelotti, le regardant passer, lui a fait une remarque. Vu en train de pointer du doigt et de parler avec Rodrygo, l'Italien lui dit "Tu a mi, me saludas" - "Tu es avec moi, tu me salue".

"Que s'est-il passé avec Rodrygo ? On m'a juste dit de ne pas oublier de me saluer en sortant du stade, il ne s'est rien passé", a ainsi indiqué l'entraîneur en conférence de presse.

Le coach italien n'a visiblement pas apprécié que sa star brésilienne fasse preuve d'un manque de respect envers son coach dans cette affaire.

Si Ancelotti entretient une relation étroite avec ses joueurs, les jeunes ont probablement droit à une version plus paternelle de l'homme de 63 ans, y compris pour le respect Après le match, il était naturellement beaucoup plus satisfait, ayant vu l'équipe qu'il dirigeait la saison dernière.