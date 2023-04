Quand Ancelotti pourchasse Zidane

Après la victoire du Real en demi-finale de la Coupe du Roi contre Barcelone mercredi, Ancelotti reste en position de terminer la saison à égalité ave

Zidane, qui était l'assistant d'Ancelotti lors de la saison 2013/14, a remporté 11 trophées lors de ses deux passages à la tête du Real Madrid. Ancelotti, lui aussi en deux périodes, en compte actuellement neuf. Bien que Madrid soit pratiquement éliminé de la course au titre en Liga cette année, les Blancos ont la possibilité de remporter la Copa lorsqu'ils affronteront Osasuna lors de la finale de mai à Séville, et restent en lice pour conserver leur couronne en Ligue des champions. Les quatorze champions continentaux affronteront Chelsea ce mois-ci en quarts de finale de la compétition européenne des clubs.

Ancelotti à deux doigts de Zidane au Real Madrid

L'entraîneur le plus titré de l'histoire de Madrid est Miguel Muñoz, qui a mené l'équipe à 14 titres en un peu plus de 13 saisons dans les années 1960 et au début des années 1970. Il convient de noter que le mandat de Muñoz à la tête de l'équipe de Madrid s'est déroulé avant la création de la Supercoupe d'Espagne et a coïncidé avec les deux premières années de la Supercoupe de l'UEFA. Ces deux événements ont permis d'étoffer la collection de trophées des entraîneurs de l'ère moderne.

À l'approche de la fin de sa quatrième saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid, Ancelotti a jusqu'à présent mené le club à deux titres de Ligue des champions, une Liga, une Copa del Rey, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne.

Ce faisant, il a établi un certain nombre de records. Il est le seul entraîneur à avoir remporté au moins une fois toutes les compétitions auxquelles il a participé avec Madrid (Zidane n'a pas réussi à remporter la Copa). En outre, la victoire en Ligue des champions la saison dernière a fait d'Ancelotti l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Coupe d'Europe, avec quatre titres : deux avec l'AC Milan en 2003 et 2007, et deux autres avec Madrid en 2014 et 2022.

Lors de son passage dans la capitale espagnole, l'homme de 63 ans est également devenu le seul entraîneur à remporter le championnat national dans les cinq grands championnats européens : il a gagné la Serie A avec Milan en 2003, la Premier League avec Chelsea en 2010, la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain en 2013, la Bundesliga avec le Bayern Munich en 2017 et la LaLiga avec Madrid la saison dernière.