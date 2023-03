Quand a lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions ? Date, heure, retransmission en direct, équipe et calendrier

GOAL vous propose tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022-23 sont terminés et le Real Madrid, le Bayern Munich et les poids lourds de l'Europe se préparent à disputer les quarts de finale. Le casting des quarts de finale est désormais connu. Outre le Real Madrid et le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Naples, l'AC Milan, l'Inter Milan et Benfica ont validé leurs billets pour le top huit européen.

Reste désormais à savoir quelles seront les alléchantes affiches auxquels les suiveurs du football européen auront le droit au mois d'avril. À quelques jours du tirage au sort des quarts de finale, GOAL vous donne les informations essentielles sur la façon de les regarder en direct, les dates et bien plus encore.

Quand a lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions ?

Date: Vendredi 17 Mars 2023 Heure: 12 heures en France Lieu: UEFA QG, Nyon

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2022-23 aura lieu le vendredi 17 mars 2023. Il débutera à 11h GMT / 6h ET / 16h30 IST, l'équivalent de 12 heures en France.

Il aura lieu au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Où voir le tirage au sort ?

Le tirage au sort sera diffusé en direct et gratuitement sur le site officiel de l'UEFA. Vous pouvez également suivre le tirage au sort sur le site Web de GOAL ou suivre les pages Twitter officielles de GOAL pour toutes les mises à jour.

En France, les fans pourront suivre le tirage au sort en direct sur Canal +, diffuseur de la compétition et sur RMC Sport.

Quelles sont les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions ?

Huit équipes au total sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Il s'agit de

Benfica

Chelsea

Bayern Munich

AC Milan

Manchester City

Inter

Real Madrid

Napoli

Vous pouvez voir les résultats des huitièmes de finales ci-dessous.

Rencontre Match aller Match retour PSG vs Bayern Munich 0-1 2-0 AC Milan vs Tottenham 1-0 0-0 Club Brugge vs Benfica 0-2 5-1 Borussia Dortmund vs Chelsea 1-0 2-0 Liverpool vs Real Madrid 2-5 0-1 Eintracht Francfort vs Napoli 0-2 0-3 RB Leipzig vs Manchester City 1-1 7-0 Inter vs Porto 1-0 0-0

Comment fonctionne le tirage au sort de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort réunira les huit vainqueurs des huitièmes de finale. Il n'y aura pas de têtes de série ni de protection entre les différents pays, ce qui signifie que deux équipes d'une même association nationale pourront s'affronter.

Les tirages au sort des demi-finales, opposant les quarts de finale, auront également lieu le même jour. Un troisième tirage au sort déterminera l'équipe qui jouera la finale à domicile, pour des raisons purement administratives. C'est donc un tirage intégral qui aura lieu, le dernier tirage au sort de la saison en Ligue des champions.

Getty Images

Quelles sont les dates des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions ?

Match Date Quart de finale aller 11/12 Avril Quart de finale retour 18/19 Avril Demi-finale aller 9/10 Mai Demi-finale retour 16/17 Mai

Le match aller des quarts de finale aura lieu les 11 et 12 avril, tandis que le match retour se déroulera une semaine plus tard, les 18 et 19 avril.

La demi-finale aller aura lieu les 9/10 mai et le match retour les 16/17 mai.

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2022-23 ?

La finale de la Ligue des champions 2022-23 se déroulera au stade olympique Ataturk d'Istanbul le 10 juin 2023.