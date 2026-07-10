Yassine Bounou, le gardien de l’équipe nationale marocaine, a rappelé de mauvais souvenirs à Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, en arrêtant un penalty tiré par l’attaquant français lors du match de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi grâce à une précieuse victoire 2-0, mercredi soir, mais la star du Real Madrid a vu son penalty repoussé par Bono à la 28^e minute.

Selon les données d’Opta, il s’agit du premier penalty manqué par Mbappé sous le maillot bleu depuis son échec face à la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Selon le site, Bono a ainsi interrompu une série de 15 penalties et tirs au but réussis par l’attaquant sous le maillot des Bleus.

Mbappé avait déjà manqué un penalty contre la Suisse en juin 2021, entraînant l’élimination surprise des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro.

Après la rencontre, Mbappé avait publié sur Instagram : « Je présente mes excuses pour ce tir. Je voulais aider l’équipe, mais j’ai échoué. Je vais avoir du mal à dormir après ça. »

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