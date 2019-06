Qualifications Euro 2020 - L'Italie et la Belgique déroulent, l'Allemagne assure

L'Italie et la Belgique ont tenu leur rang en s'imposant sur le même score, respectivement contre la Grèce et le Kazakhstan (3-0).

Si les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis en Turquie (2-0), les autres poids lourds du continent n'ont pas failli ce samedi soir.

L' , toujours en reconstruction, se déplaçait en Grèce pour une rencontre importante dans le groupe J. Et la Nazionale a parfaitement tenu son rang, signant un succès net et sans bavure grâce à une belle gestion de ses temps forts. Tout s'est joué en quelques minutes dans ce match, en fin de première période, lorsque Barella (24e), Insigne (30e) et Bonucci (33e) ont marqué coup sur coup. Ce succès permet à l'Italie de poursuivre son sans-faute en tête de sa poule, avec 9 points en 3 matches.

La Finlande, qui a signé une belle performance en disposant de la Bosnie (2-0) pointe à la deuxième place de ce groupe J.

La enchaîne, l' sérieuse

Tout était encore plus simple pour la Belgique, première nation mondiale, qui n'a pas eu à forcer son talent contre le Kazakhstan. Le troisième de la dernière a fait la différence en début de match grâce à Mertens (11e) et Castagne (14e) avant de sceller son succès grâce à son meilleur buteur Lukaku, en début de seconde période (50e). En tête de ce groupe I, la Belgique devance la , qui a cartonné Saint-Marin (9-0).

Enfin, l'Allemagne a également fait le métier sur le terrain de la Biélorussie (0-2). La Mannschaft a réalisé une prestation consistante pour marquer à des moments clés, par Sané (13e) puis Reus (62e). Avec deux victoires en deux matches, l'Allemagne pointe juste derrière l' , qui compte une rencontre (et un succès) de plus.