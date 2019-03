Qualifications Euro 2020 - L'Espagne et l'Italie démarrent bien

Retrouvez tous les résultats de la soirée dans les différents groupes des éliminatoires pour l'Euro 2020.

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France en Moldavie (1-4), l' et l' entamaient à leur tour leur campagne de qualifications pour l' . Et ces deux nations très attendues, qui avaient échoué en Ligue des Nations, ont rempli leur part du contrat.

On a toutefois vu la Roja avoir un peu plus de marge par le passé. Opposés à la Norvège, les coéquipiers de Sergio Ramos ont débloqué la situation au quart d'heure de jeu grâce à un but de Rodrigo (16e), mais un penalty de King a relancé les visiteurs en seconde période (65e). Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l'Espagne a trouvé les ressources pour repasser devant dans la dernière demi-heure grâce à un penalty transformé avec conviction par son capitaine, Sergio Ramos (71e).

L'Espagne ne prend pas seule la tête du groupe F puisque la et Malte se sont tous deux imposés sur le même score, respectivement face à la Roumanie et aux Iles Féroé (2-1).

L'Italie est sur la bonne voie

Dans le groupe J, l'Italie a confirmé ses progrès en disposant de la Finlande (2-0), à Udine. La Nazionale a forcé le verrou finlandais dès la septième minute de jeu sur une reprise de volée détournée de Barella (7e). Les hommes de Roberto Mancini ont manqué plusieurs occasions de faire le break, et ils auraient pu le regretter si Pukki avait égalisé après l'heure de jeu sur l'une des rares incursions finlandaises (65e), mais le jeune Moise Kean, mis sur orbite par Immobile, a permis à l'Italie de sceller son succès (71e).

Dans cette même poule, la Grèce s'est imposée sur le même score au Liechtenstein (0-2), tandis que la Bosnie a dompté l'Arménie (2-1). L'Italie et la Grèce se partagent donc le fauteuil de leader.

Enfin, la a pris la tête du groupe D en récoltant un succès net en Géorgie (0-2). L' , qui a eu toutes les difficultés du monde à faire tomber une valeureuse équipe de Gibraltar (0-1), suit juste derrière la Nati.