À l'instar d'Achraf Hakimi, Lucas Chevalier est lui aussi provisoirement hors jeu. Le gardien du Paris Saint-Germain s'est blessé à la cuisse droite mercredi à l'entraînement et risque de manquer la Coupe du monde, selon RMC Sport.

Depuis plusieurs mois, le gardien est la doublure de Matvey Safonov, Luis Enrique lui préférant l’international russe. Mardi soir, lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Chevalier a ainsi dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Le lendemain, la séance a tourné au vinaigre pour la recrue estivale : le club de la capitale a annoncé un protocole de soins de plusieurs semaines. Selon RMC Sport, il pourrait même tirer un trait sur le reste de la saison.

En raison de cette lésion, sa présence à la Coupe du monde est sérieusement compromise. Recruté l’été dernier 50 millions d’euros auprès du Lille OSC, le portier avait tout de même été inclus dans le groupe de l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, malgré un temps de jeu limité.

Titularisé en début de saison pour remplacer Gianluigi Donnarumma, transféré à Manchester City, le gardien de 24 ans a progressivement perdu sa place en janvier après plusieurs performances mitigées.

La question est désormais de savoir s’il sera rétabli à temps pour la Coupe du monde et si le sélectionneur Didier Deschamps maintiendra sa confiance en lui pour l’inclure parmi ses trois gardiens. Cette incertitude survient alors que Hugo Lloris, 39 ans, gardien du LAFC, a récemment exprimé son souhait de participer au tournoi en tant que troisième gardien.

Tout indique que Mike Maignan, la star de l'AC Milan, gardera les cages de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde. Brice Samba, du Stade Rennais, a également de réelles chances d'intégrer la sélection. Outre Lloris, Guillaume Restes (Toulouse) et Alphonso Areola (West Ham United) peuvent encore espérer être retenus après la mauvaise nouvelle concernant Chevalier.