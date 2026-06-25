Qualification mondiale actée, mais trois statistiques négatives assombrissent l’image de Bono

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le Maroc a toutefois connu un accroc lors de son affrontement avec Haïti : le gardien chevronné Yassine Bounou a été impliqué dans trois erreurs coûteuses.

Il est en effet à l’origine du premier but haïtien après avoir marqué contre son camp lors de la rencontre remportée 4-2 par les « Lions de l’Atlas » lors de la dernière journée de la phase de groupes.

D’après le site spécialisé SofaScore, il a reçu la note de 5,47/10, la deuxième plus faible de la rencontre, pour l’un des matchs les plus délicats de sa carrière internationale.

Autre statistique défavorable : le gardien est devenu le quatrième joueur marocain de l’histoire de la Coupe du monde à marquer contre son camp.

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Ce csc porte à quatre le nombre total d’autogoals inscrits par des joueurs marocains en Coupe du monde, ce qui place le Maroc au deuxième rang de l’histoire de la compétition, juste derrière le Mexique.

Malgré ces statistiques peu reluisantes, les Lions de l’Atlas ont récolté 7 points, au même titre que le Brésil, mais ont finalement occupé la deuxième place du groupe en raison d’une moins bonne différence de buts. Le débat sur les erreurs individuelles attendra, la qualification en poche.

Le gardien, pilier des « Lions de l’Atlas », espère toutefois tourner rapidement la page de ce match contre Haïti pour retrouver son niveau habituel en phase à élimination directe, lui qui a été l’un des principaux artisans des succès récents de la sélection marocaine.