La crise liée au renouvellement du contrat de Vinícius Júnior avec le Real Madrid a pris un tournant décisif après les déclarations du président du club, Florentino Pérez. Ce dernier a ouvert la voie à un départ de la star brésilienne en refusant de céder à des exigences financières dépassant le plafond salarial approuvé. alors que des informations font état d’un plan alternatif visant trois attaquants de classe mondiale.

Selon le quotidien espagnol Sport, Pérez aurait ainsi reculé d’un pas dans les discussions, déclarant : « S’il ne veut pas rester à Madrid et préfère signer ailleurs, il sera libre de le faire. Je ne retiens personne. L’argent n’a jamais été l’essentiel », rappelant son attachement à la discipline financière malgré l’importance du joueur.

Depuis plus d’un an, l’attaquant répète : « Je veux rester au Real Madrid pour le reste de ma vie, et je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat », mais ses prétentions salariales butent sur la ligne de conduite du président, qui redoute un précédent susceptible d’entraîner des revendications similaires chez d’autres cadres du vestiaire.

Selon le journal, Pérez avait pourtant promis, dès sa réélection, de proposer « le plus gros contrat de l’histoire du club, autour de 150 millions d’euros », mais il préfère désormais investir cette somme dans un remplaçant de standing plutôt que de céder à des revendications susceptibles de déséquilibrer les finances.

Le président madrilène a ainsi identifié trois cibles prioritaires pour le remplacer : le Français Oulissi (Bayern Munich), l’Argentin Julián Álvarez (Atlético de Madrid) et le Norvégien Erling Haaland (Manchester City). Le dirigeant madrilène serait prêt à monter une offre encore plus importante pour l’attaquant bavarois après la Coupe du monde, à condition que le joueur manifeste lui-même son envie de partir.

Selon les informations, le Real n’a écarté aucune de ces trois options, ce qui souligne la solidité du plan B destiné à recruter un avant-centre capable d’« effacer le souvenir de Vinicius » tout en préservant la sacro-sainte discipline financière chère à Pérez.

Cette crise marque un tournant : les déclarations amicales contrastent avec des négociations au point mort, et Pérez se tient prêt à activer son plan B si le Brésilien ne revit pas sur ses exigences financières.