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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Qu'est-il arrivé à Mourinho ? Une apparition surprise qui enflamme les interrogations

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
LaLiga
J. Mourinho
Allemagne
Espagne
Portugal

Quelle est l'histoire ?

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a attiré tous les regards lors de la rencontre de son équipe face à Schalke en Allemagne, mais cette fois loin de la composition ou des choix tactiques, après être apparu sur le banc de touche avec des traits différents qui ont intrigué les supporters et les observateurs.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que Mourinho est apparu durant le match avec une blessure visible sous l'œil, qui ressemblait à un hématome noir, ce qui a attiré l'attention des caméras de télévision qui se sont focalisées sur l'entraîneur portugais pendant le déroulement de la rencontre, et a suscité des interrogations quant à sa cause.

L'image sous laquelle Mourinho est apparu n'a fourni aucune explication claire sur la nature de la blessure ni sur la façon dont il l'a contractée, laissant cet hématome mystérieux comme l'une des images les plus marquantes qui ont capté l'attention durant le match, aux côtés des événements survenus sur la pelouse.

L'apparence de Mourinho est rapidement devenue le sujet de conversation des observateurs, d'autant plus que l'entraîneur portugais a l'habitude d'être au centre de l'attention en raison de ses décisions tactiques et de sa personnalité controversée, mais son apparition cette fois face à Schalke a attiré les regards pour une raison totalement différente.

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