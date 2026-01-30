"Qu'est-ce qu'il y a?", Giroud répond aux détracteurs

L'homme providentiel n'est autre qu'Olivier Giroud, dont le cri de rage après son penalty victorieux à la 92e minute sonne comme une réponse cinglante aux sifflets qui l'avaient visé le week-end dernier lors du naufrage contre Strasbourg.

Le soulagement de Bruno Genesio

Cette victoire met fin à une série noire de cinq défaites consécutives et assure aux Lillois une place en barrages de la Ligue Europa. Pour Bruno Genesio, dont la position commençait à être fragilisée par les résultats récents (notamment l'élimination en 16es de finale de Coupe de France par Lyon), ce succès est avant tout humain : « Ça fait du bien de retrouver de la joie dans le vestiaire », a-t-il confié, saluant l'investissement de son attaquant vétéran qui totalise désormais 7 buts cette saison.

Un tirage au sort imminent

Grâce à ce but, Lille termine à la 18e place de la phase de ligue. Étant dans la deuxième partie du tableau des qualifiés (9e à 24e place), le LOSC ne sera pas tête de série pour les barrages. Le tirage au sort, qui a lieu ce vendredi 30 janvier à midi, déterminera l'adversaire des Dogues parmi les équipes classées 9e ou 10e. Deux noms se dégagent comme les adversaires les plus probables : L'Étoile rouge de Belgrade et le Celta Vigo

La double confrontation aura lieu les 19 et 26 février 2026. À noter que le match retour se jouera impérativement à l'extérieur pour les Lillois, un défi de taille pour espérer rejoindre les huitièmes de finale où l'Olympique Lyonnais, leader de la phase de ligue, attend déjà ses adversaires.