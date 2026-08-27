Qu'en est-il de la situation de Rodri ? Flick fixe la composition du Barça face à Bilbao

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a tranché la question de la participation de sa nouvelle recrue Rodri comme titulaire face à l'Athletic Bilbao, ce jeudi soir, sur la pelouse du Camp Nou, dans le match reporté de la première journée de Liga.

Le Barça a entamé son parcours en Liga dimanche dernier en écrasant Elche (5-0), mais Rodri, qui a rejoint les Blaugranas cet été en provenance de Manchester City, ne figurait pas dans le groupe.

Selon le journal catalan « Sport », Rodri débutera la rencontre sur le banc des remplaçants, mais il est appelé à jouer un rôle central dans le match ; Flick a en effet déjà confirmé que Rodri disputera sa première rencontre sous le maillot du Barça face à l'Athletic Bilbao.

L'entraîneur allemand prévoit de l'aligner aux côtés de Pedri, bien que Bernal continuera de jouer au poste de sentinelle ce jeudi, après sa solide prestation face à Elche lors du match d'ouverture du championnat.

Pedri devrait former un duo au milieu de terrain (dans un double pivot) avec Bernal, exactement comme il l'a fait au stade « Martínez Valero » après la blessure de Gavi, qui manquera la confrontation de ce soir.

Flick avait souligné, lors de la conférence de presse tenue hier, que la présence de Pedri avait contribué à améliorer le contrôle du jeu par l'équipe, et le joueur originaire des îles Canaries devrait débuter la rencontre comme titulaire cette fois-ci.

Quant au troisième milieu de terrain, il s'agira de Fermín López, qui a inscrit un doublé face à Elche et a commencé la saison devant Dani Olmo — arrivé plus tard dans l'équipe — dans les choix de rotation entre les joueurs.

Dans le même contexte, la ligne défensive est entourée d'incertitude, en particulier au poste d'arrière gauche ; Flick a surpris tout le monde en s'appuyant sur Xavi Espart face à Elche, et le produit de l'académie du club est un candidat sérieux pour être de nouveau titulaire.

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L'entraîneur dispose de deux autres options — Baldé et Cancelo — même si elles partent avec un léger désavantage relatif. Alejandro a été au cœur des spéculations sur les transferts au cours des derniers jours, et malgré la conviction grandissante quant à son maintien, Flick continue de l'exhorter publiquement à hausser son niveau de performance à l'entraînement.

Éric García est le candidat le plus probable pour débuter au poste d'arrière droit, tandis que Christensen et Gerard Martín — qui ont formé la charnière centrale titulaire durant la préparation de la saison — semblent devoir débuter de nouveau ensemble au même poste.

Dans le même ordre d'idées, Flick a clarifié hier la situation concernant Cubarsí, indiquant qu'il préférait le réintégrer progressivement en raison de la forte charge physique connue la saison dernière.

En attaque, deux des trois postes semblent déjà tranchés : Lamine au poste d'ailier droit et Raphinha dans le rôle de « faux avant-centre ». Reste la question : qui occupera le poste d'ailier gauche ?

Pour l'heure, Karim Adeyemi est le candidat le plus probable pour être titulaire après la belle prestation qu'il a livrée contre Elche ; l'entraîneur l'a aligné sur le côté gauche — bien que le joueur soit plus habitué à évoluer sur le côté droit — et la réponse de l'Allemand a été d'inscrire un superbe but.

Adeyemi a brillé grâce à sa contribution défensive, en apportant un soutien constant à Espart, et ce n'était pas la seule bonne nouvelle pour Flick ; Anthony Gordon a en effet montré une disponibilité immédiate et a laissé une empreinte rapide en délivrant deux passes décisives en un temps record. De son côté, le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim guette lui aussi sa chance depuis le banc des remplaçants.

La composition probable du Barça face à Bilbao serait ainsi la suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Éric García, Christensen, Gerard Martín, Espart.

Milieu de terrain : Bernal, Pedri, Fermín López.

Attaque : Yamal, Adeyemi, Raphinha.